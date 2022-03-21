شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان الختامى للأسر الطلابية بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان المهرجان الختامي للأسر الطلابية 2021 - 2022 تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد أبو الفتوح الموشي منسق الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بضرورة مشاركة الطلاب فى الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مهاراتهم، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتأهيل الشباب، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا باكتشاف المواهب من الطلاب.

ودعا الدكتور حسام رفاعي طلاب جامعة حلوان إلى ضرورة المشاركة الفعالة والمتميزة في هذه المهرجانات التي تعمل على بث روح المنافسة بين الطلاب وزيادة مهاراتهم وخبراتهم بالتواصل مع الطلاب وبعضهم.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، أن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدي الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم اكثر تفاعل في حياتهم.

كما أشار الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، إلى قدرة الطالب علي التفوق والالتزام تأتي من خلال تخريج طاقاتهم الإبداعية وتثري وتنمي الالتزام بداخلهم تجاه كليتهم ومجتمعهم.

ونوه الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية الي سعي الكلية الدائم لتشجيع الطلاب على الإبداع في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الفنية التي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب والترويح عنهم ، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافسية لديهم.

وخلال المهرجان، تم عرض الأعمال الخاصة بالطلاب من ( رسومات وأشغال يدوية ومشروعات صغيرة)، هذا بالإضافة إلى عقد مسابقة الشطرنج، كذلك تم تقديم فقرات متنوعة من ( إنشاد ديني – خطابة – شعر – إلقاء – عزف – إيقاع – غناء- عرض رياضي - عرض جماعي – غناء جماعي )، وساد المهرجان جو من البهجة والسرور لدى الطلاب وأعضاء لجنة التحكيم الذين أشادوا بمواهب الطلاب .

عقدت فعاليات المهرجان الختامي للأسر الطلابية بحضور ياسر السيد أمين الكلية ولجنة التحكيم الخاصة من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وهم (د . محمود سعيد، نشوى السيد ، ايهاب عشري ، عامر عبد العزيز ، الدكتور محمد صبحي).