شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأسنان: توقعات بانتظام توافر "البنج" نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، كلا من الدكتور حسام محمد عبد الله، والدكتورة نهال جمال، بإدارة النواقص بهيئة الدواء المصرية، وذلك لمناقشة أزمة بنج الأسنان الحالية وأسبابها، مشيرا إلى أن الهيئة أوضحت بدء عمليات الإنتاج فى إحدى الشركات منذ خمسة أيام بانتظام وفي انتظار فترة التحليل للإنتاج اليومي والتي تستغرق أسبوعين لكل باتش، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتوفر البنج فى أواخر الشهر الحالى بانتظام، ومن بداية شهر يوليو المقبل، سيبدأ الإنتاج من الخط الجديد لإحدى الشركات الحكومية بطاقة 2000 علبة يوميا بدلا من 500.

وأشار هيكل، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أزمة بين نقابة أطباء الأسنان وهيئة الدواء، لمنع حدوث أى أزمات أخرى، حيث أن مؤشرات الازمة تتمكن الهيئة من رصدها قبل بدايتها بستة أشهر، وعليه تتدخل الهيئة والنقابة مع المصادر للبنج الأربعة لضبط السوق.

كما تقدمت النقابة باقتراح للهيئة لتسهيل وفتح الباب امام الشركات الراغبة لاستيراد أنواع أخرى من البنج لزيادة المعروض، وذلك من المصانع التى كانت تورد لمصر سابقا.