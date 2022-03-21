شكرا لقرائتكم خبر عن بلوك نوت.. وزيرة التضامن تكشف عن أول "هدية عيد أم" من ابنتها مريم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أول هدية عيد أم، تلقتها، خلال حلولها ضيفة على برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد.

وقالت "القباج": "أول هدية كانت بلوك نوت، عليه رسومات أطفال جميلة، وكان من مريم بنتي، اتبسطت بالهدية جدا، وكنت أعيش خارج مصر، وكنت هشتريه لكن مريم جابتهولي، وللأسف مش محتفظة به".

وأضافت، أنها مازالت تحتفظ بالجوابات التي كانت يرسلها إليها أبناؤها عندما كانت تعيش خارج مصر، موضحةً: "بالنسبة لابني، جاب لي توكة شعر، وقالي إن مصروفه صغير، وكنت مبسوطة جدا".