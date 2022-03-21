شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية يتوقع سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطقمن السواحل الشمالية الغربية اليوم لسقوط امطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1-10 مم.

ويستمر سقوط الأمطار غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية متفاوتة الشدة بين 1-10 مم ، كما تتعرض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء لأمطار تتراوح بين 1- 5 مم.

أما يوم الأربعاء تتعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعىللنهروالتنبؤبالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهةمخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.