شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى فى البنوك.. 18.15 شراء و18.25 بيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” متوسط الأسعار اللحظية للجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا اخر أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 18.15 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.25 جنيه، مقابل سعره خلال تعاملات اليوم كان مسجلا 17.70 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 17.80 جنيه.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا. ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.





وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.17 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.17 جنيه للشراء. 18.27 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة17.72 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر17.70 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى17.75 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.