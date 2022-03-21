شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبلغ عن صاحب مخبز يتلاعب فى سعر الفينو والخبز السياحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، ويستقبل جهاز حماية المستهلك اى شكاوى تتعلق في التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، أو فى أسعار الخبز الحر " الخبز الحر 72% – الخبز الفينو"، من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن أسعار الخبز الحر " الخبز 72% – الخبز الفينو) وأن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وحدد القرار أسعار الخبز الحر " الخبز الحر 72% – الخبز الفينو" غرامات للمخالفين وهى غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب.