شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا قامت الدولة بتحرير سعر الصرف؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك آثار إيجابية وأخرى سلبية لقرارات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، وفيما يلى نوضح لماذا قامت الدولة بتحرير سعر الصرف.

س: ليه الدولة حررت سعر الصرف؟

ج: لما الكمية المتاحة من سلعة أو خدمة بتقل ده بيخلي سعرها يزيد، ولو السعر ما زادش ده بيخلق سوق سودا للمنتج ده.. بالنسبة للدولار.. لو الطلب عليه زاد سعره هيزيد، خصوصا أن الكمية المتاحة منه انخفضت، فلو البنك المركزي ما رفعش سعر الصرف هيتم بيع وشراء الدولار في السوق السودا.. وده هيأثر بشكل سلبي على القطاع المصرفي.. وكده المشكلة هتزيد مش هتقل لأن كمية الدولار هتقل أكتر علشان هيتم بيعه وشراؤه في السوق السودا مش جوه البنوك بتاعتنا.. وده هيخلي سعره يزيد بدون رقابة حكومية.

س: ليه أسعار الفائدة بتزيد بردو؟

ج: دولقتى أسعار الفائدة بردو زادت لأن فيه تضخم، يعنى فيه ارتفاع في الأسعار.. وزيادة سعر الفائدة بتقلل التضخم لأن لما سعر الفائدة بيزيد ده بيشجع الناس تودع فلوسها في البنوك، وعلشان تستفيد من العائد المرتفع فده هيخلي كمية النقود الموجودة في التداول تقل فالطلب يقل فالأسعار تنخفض ونقلل من مشكلة التضخم.