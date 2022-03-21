شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 15جنيها وعيار 21 يسجل 950 جنيها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر المعدن النفيس مستويات غير مسبوقة وهي الأعلى تقريبا في تاريخ تسعير المعدن النفيس في مصر، حيث سجلت الأسعار مستوى يعتبر تاريخي للمعدن في سوق الصاغة، وتضطرب عمليات تسعير الذهب الآن في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار مرتفعا 1.74 قرش، وهو ما أثر بقوة على تداول الذهب.

وقفزت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 15 جنيها، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 950 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب وقت صياغة هذه السطور، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم تفصيلاً:

عيار 21 يسجل 950 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 814 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1086 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7616 جنيها.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر حوالي 55 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية

وتحرك سعر الدولار إلي مستويات 17.40 جنيه فى البنك الأهلى المصرى لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه، وذلك مع قرارات رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي للبنك المركزي، ويعد الدولار المحرك الرئيسي لسعر الذهب في مصر حيث يتم شراء الذهب بين المصانع الكبيرة وكبار التجار عبر حساب سعر الدولار بصورة يومية.