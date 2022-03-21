شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 341 أسرة وحدات سكنية مفروشة بكمبوند الخيالة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم الانتهاء من إخلائها 96 عقار من مناطق السكر والليمون والجيارة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، من إجمالي 520 عقارا، كما تم نقل وإخلاء 341 أسرة مستحقة من إجمالى 1660 أسرة مقرر إخلاؤهم ونقلهم لوحدات مفروشة بمشروع الخيالة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تتم أعمال التسكين بمشروع كمبوند الخيالة بالتوازي مع أعمال الإخلاء وتسليم المستحقين وحدات سكنية جاهزة التسليم بالفرش والأثاثات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب توفير سيارات وفرق عمل معاونة للأهالي في نقل متعلقاتهم.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إزالات منطقة «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة» تأتى استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق أخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعود للقاهرة مظهرها العريق.

وأكدت أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

جدير بالذكر، أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمدينة الخيالة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين الذين تم نقلهم من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة لهناك.