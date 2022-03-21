شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكرم الأمهات المثاليات بالعربية للتصنيع لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات علي مستوي مصانع وشركات الهيئة لعام 2022، مشيرا إلي حرص العربية للتصنيع على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في وحداتها المختلفة ودورها الإيجابي في دفع عجلة الإنتاج في كافة مجالات وأنشطة العمل بالهيئة .

ووجه "التراس"، الشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء وظيفتهن، داعياً جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق الأهداف والخطط الإنتاجية بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لأحدث آليات العصر ونظم العمل المتطورة .