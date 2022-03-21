أخبار مصر.. البنك المركزى المصرى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%

قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

الأرصاد: تكاثر للسحب اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلي طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية اليوم الاثنين، حيث تضم أول دفعة 13عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار.

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

السكة الحديد: وصول أول دفعة من القطارات المكيفة الإسبانية الجديدة اليوموزارة القوى العاملة تعلن عن توفير 6431 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه