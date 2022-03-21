شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى المصرى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة.
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.
سامح شكرى يجتمع برئيس أركان الجيش الباكستانى فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين
التقى وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الإثنين، رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
أسعار الذهب فى مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 895 جنيها للجرام
ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 895 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تحرك السعر العالمي للمعدن الأصفر إلى 1925 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 2% ورأس المال يربح 8 مليارات جنيه فى 5 دقائق
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%، صباح اليوم، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق ليصل إلى مستوى 716.409 مليار جنيه.
الدولار يسجل 17.4 جنيه فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدولار 17.40 جنيه فى البنك الأهلى المصرى لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه.
أسعار العيش الحر.. الرغيف وزن 45 جراما بـ 50 قرشا والـ65 جراما بــ 75 قرشا
حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سعر الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو)، الذي تراوح سعره من 50 لـ100 قرش للرغيف الواحد.
القوى العاملة: الخميس آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن آخر موعد لقبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، الخميس المقبل، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.
البنك الأهلى المصرى يقرر إصدار شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% لمدة عام
قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.
الأرصاد: تكاثر للسحب اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة الكبرى
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلي طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.
السكة الحديد: وصول أول دفعة من القطارات المكيفة الإسبانية الجديدة اليوم
أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية اليوم الاثنين، حيث تضم أول دفعة 13عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار.
وزارة القوى العاملة تعلن عن توفير 6431 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.
بنك مصر يقرر إصدار شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% لمدة عام
أعاد بنك مصر اليوم اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة " طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالعاصمة 9 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .
اليوم.. بدء فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر بـ9 مدن جديدة
يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى في التاسعة من صباح اليوم الاثنين وحتى الثانية عشر منتصف يوم الثلاثاء المقبل، فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر بـ9 مدن جديدة.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الخبز الحر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.