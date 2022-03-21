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رفع الفائدة 1%.. قرارات البنك المركزى وشهادات الاستثمار الجديدة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

 

 

رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس

 

رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس 

 

أصبح السعر 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب

 

رفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل 9.75%

 

أصدر بنكا مصر والأهلى شهادة استثمار جديدة بفائدة 18%

 

مدة الشهادة سنة يُصرف العائد خلالها شهريا

 

تُحتسب المدة المدة اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء

 

تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصَّر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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