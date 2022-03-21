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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الفائدة 1%.. قرارات البنك المركزى وشهادات الاستثمار الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس
رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 100 نقطة أساس
أصبح السعر 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب
رفع سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل 9.75%
أصدر بنكا مصر والأهلى شهادة استثمار جديدة بفائدة 18%
مدة الشهادة سنة يُصرف العائد خلالها شهريا
تُحتسب المدة المدة اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء
تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصَّر