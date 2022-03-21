الصحة: إجراء 100 ألف جلسة تنفس للأطفال خلال 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حجم الإنفاق على الدواء أكثر من الإنفاق على الصحة، في مشكلات حساسية الصدر والربو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بأحد فنادق القاهرة، لاطلاق التعاون بين وزارة الصحة وإحدى شركات الأدوية، لإنشاء غرف استنشاق في إطار حملة نسمة هواء لمرضى حساسية الصدر.

وأوضح عبدالغفار أن "مبادرة نسمة هواء"، تتبناها وزارة الصحة مع الشركات والمجتمع المدني، لتوفير أدوية واجهزة التنفس للأطفال من مرضى الحساسية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير 900 جهاز تنفس للأطفال "نيوبلايزر" لمستشفيات وزارة الصحة وصل منهم حتى الآن 600 جهازا، لافتا إلى إجراء أكثر من 100 ألف جلسة تنفس خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.