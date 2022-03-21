رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول للاطمئنان على توافر السلع البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للاطمئنان على توافر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية، كنتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توافر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، وعلى رأسها المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

فيما أكد المهندس طارق الملا أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول، وتعمل على توفير مخزون آمن.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، موقف المستحقات المالية للوزارة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.​