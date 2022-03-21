رئيس "التطوير العقاري" لمصراوي: أسعار العقارات ارتفعت 20%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة في أسعار العقارات نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث ارتفاع سعر الدولار من 10% إلى 12% حتى الآن، وزيادة الفائدة 1%.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الاثنين، أن أسعار مواد البناء ارتفعت 50%، بعد ارتفاع الخامات عالميا وانعكست على أسعار مواد البناء.

وأكد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات ارتفعت من 15 إلى 20% على الأقل خلال الفترة الحالية.

وأكد أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ فى الطروحات الجديدة.

ولفت إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تقدمت بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.

ويمكن معرفة مطالب غرفة التطوير العقاري من هنا: