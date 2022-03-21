متحدث الصحة يكشف هدف مبادرة "نسمة هواء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "نسمة هواء"، ستقدم الخدمة لمليون و ٤٠٠ ألف طفل يعانى من الربو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع إحدى شركات الدواء، لإنشاء غرف استنشاق في إطار حملة "نسمة هوا" في عامها الثاني، لرعاية الأطفال المصابين بالربو في مصر.

ولفت عبدالغفار إلى أن جميع الأطفال ليسوا في حاجة لجلسات استنشاق وإنما الحالات الشديدة فقط.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير 900 جهاز تنفس للأطفال "نيوبلايزر" لمستشفيات وزارة الصحة وصل منهم حتى الآن 600 جهاز.