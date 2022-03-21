إهمال رسمي مع سبق الإصرار.. طلب إحاطة لوزير الصحة لإنقاذ معهد ناصر من الموت الإكلينيكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بمهام وزير الصحة والسكان، بالقيام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى معهد ناصر؛ ليرى بنفسه المشكلات والأزمات الخطيرة التي يتعرض إليها غالبية المرضى، خصوصًا من الفقراء والبسطاء داخل هذا المعهد الذي كان واحدًا من أهم وأفضل المؤسسات الطبية في مصر في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، والذي كان في مرات كثيرة يدير شؤون الوزارة من داخل معهد ناصر.

وقال أمين، في طلب إحاطة قدمه اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار: "للأسف الشديد إن هذا الصرح الطبي الكبير أُصيب بالمرض والشيخوخة؛ فالأطباء غير موجودين ويحضرون بالتليفون، وهناك نقص إمكانات في غرف العمليات وضعف في الخدمة العلاجية المقدمة. والمرضى يشكون الإهمال في مستشفى معهد ناصر، وجميع المسؤولين بالمستشفى يقولون: (اصبروا علينا)، والمرضى يشكون وقف علاج المحولين من التأمين الصحي؛ ما يهدد حياة أصحاب الحالات الحرجة".

وقال النائب إن الاستشاريين وكبار الأطباء من أساتذة الجامعات لا يوجدون إلا قليلًا، وليذهب المريض بآلامه إلى قاع الجحيم، والأمر لا يتعلق بإمكانات، لكنه إهمال رسمي مع سبق الإصرار والترصد؛ مؤكداً أن مستشفى معهد ناصر ذو أهمية خصوصاً في منظومة العلاج الحكومي، وأن الطاقة الاستيعابية لهذا الصرح الكبير تبلغ 1000 سرير، ويعمل به عدد من أشهر أساتذة الطب في مصر، ويقدم الخدمات للمرضى المشمولين بمظلة التأمين الصحي، ويتردد عليه يوميًّا نحو 15 ألف مريض.

وأشار أمين إلى أن عدوى الإهمال الوبائية انتقلت إليه بدوره؛ فعلى سبيل المثال طرقاته تحولت إلى مسرح للفوضى والقذارة فيها ويفترش المرضى وذووهم الأرض وينتظرون رحمة السماء؛ لأن رحمة الأطباء غدت بهم شحيحة كما أن غالبية المرضى وأُسرهم يقفون بالطوابير أمام مكتب مدير المعهد ومختلف المسؤولين بالمعهد من أجل الحصول على حقهم في الرعاية الصحية.

وطالب النائب بوضع حلول عاجلة للمشكلات والأزمات المتعددة داخل معهد ناصر، مؤكداً أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال مواجهة الإهمال والتسيب داخل هذا الصرح الطبي الذي كان نموذجاً رائعاً ومتفرداً في تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المرضى الذين يترددون عليه من القاهرة وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وحذر النائب من الانهيار الكامل لهذا الصرح الطبي إذا لم يقم الدكتور خالد عبد الغفار بإعطاء أولوية قصوى لإعادة معهد ناصر إلى الحياة مرة أخرى قبل أن يصاب بأمراض خطيرة ومزمنة ويدخل في مرحلة الموت الإكلينيكي.. سيكون من الصعب على الحكومة إنقاذه وعودته إلى الحياة مرة أخرى، مطالبًا رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة للجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على ما جاء في طلب الإحاطة.