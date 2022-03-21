الصحة: توجيه رئاسي بتصميم مستشفيات خضراء صديقة للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر من الدول التي تتأثر سلبا بالتغيرات المناخية، وهناك مبادرات وتوجيه رئاسي بالتحرك نحو تنفيذ مستشفيات خضراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع إحدى شركات الدواء، لإنشاء غرف استنشاق في إطار حملة "نسمة هوا" في عامها الثاني، لرعاية الأطفال المصابين بالربو في مصر.

وأوضح عبدالغفار ان وزارة الصحة بدأت في تنفيذ التوجيه الرئاسي، بإعداد مستشفى شرم الشيخ الدولي لتكون صديقة للبيئة، وأول مستشفى خضراء في مصر.

وشدد على أن هذه سياسة متبعة لكل المستشفيات الجديدة التي تشيدها مصر.