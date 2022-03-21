المناهج والاختبارات.. وزير التعليم يرد على 5 تساؤلات بشأن رابعة ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تلقى النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ردًّا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على السؤال الذي سبق ووجهه إليه بشأن مشكلات مناهج سنة رابعة ابتدائي، سواء طول المناهج أو صعوبتها أو عدم وجود تدريب وتدرج يتيح للطلبة وأولياء الأمور استيعاب التغيير الحادث.

واعترف الوزير، في رده على النائب، بأن جائحة كورونا أثرت على مدة العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه استجابة للظروف الحالية لن يتم اختبار الطلاب إلا في ما درسوه بالفعل من المنهج، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن تخفيف مناهج رابعة ابتدائي؛ لأنها جزء من سلسلة تطوير بُنيت على ما قبلها وسيبنى عليها ما بعدها.

وقال الوزير إنه ببحث الموضوع من قبل الجهات المعنية بالوزارة، أفادت بما يلي:

أولًا: تطوير المناهج التعليمية عملية تخضع لإجراءات منهجية وهو علم له أسس ومبادئ يجب الالتزام بها.

ثانيًا: تطوير المناهج عملية مؤسسية وهذا يعني أن هناك جهة منوط بها القيام بهذا التطوير في ضوء سياسة الدولة ومتطلباتها من التعليم وهذه الجهة هي مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية الذي يتولى عملية التطوير بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والعالمية.

ثالثًا: بدأ تطوير مناهج التعليم منذ عام ۲۰۱۷ وذلك بإعداد وثيقة الإطار العام للمناهج التي تضمنت أهداف التطوير وفلسفته وأسسه وخطواته.

وبدأ التطبيق الفعلي للمناهج المطورة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عام (۲۰۱۸) والصف الثاني الابتدائي عام (۲۰۱۹) والصف الثالث الابتدائي عام (۲۰۲۰) والصف الرابع الابتدائي العام الحالي (۲۰۲۱) وعليه فإن منهج الصف الرابع الابتدائي هو جزء من سلسلة مناهج تم التأسيس لها في سنوات سابقة وسيتم البناء عليها في المراحل اللاحقة ولمزيد من التوضيح تبني مناهج التعليم على مخرجات التعلم وهو مصطلح يقصد به ما يمكن للمتعلم معرفته والقيام به بعد المرور بالخبرات التعليمية ومن ذلك يتضح أن مخرجات التعلم لمناهج الصف الرابع الابتدائي بنيت على مخرجات تعلم الصفوف السابقة من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي؛ وهي نفسها التي سيتم البناء عليها في الصفوف اللاحقة.

رابعًا: بالنسبة إلى عدد المقررات الدراسية التي يتم تدريسها في الصف الرابع الابتدائي: فنفيد أنها هي نفسها مقررات الصف الرابع الابتدائي للأعوام السابقة ولم تتم زيادة عددها، ولكن حدث تعديل في فلسفة بناء المنهج وطرقه وأساليبه وذلك في ما عدا مقرر (القيم واحترام الآخر) الذي لا يخضع للتقييم.

خامسًا: أما في ما يتصل بحجم الكتب الدراسية فإن فلسفة المناهج المطورة تقوم على نشاط وفاعلية المتعلم وبالتالي فهي تتضمن صفحات كتاب الأنشطة التي كانت في كتاب منفصل في السنوات السابقة، وهي صفحات تسمح للمتعلم بأن يطرح الأسئلة ويسجل الملاحظات ويتوصل إلى الاستنتاجات ويدون كل هذا بنفسه في صفحات يصل عددها إلى أكثر من نصف عدد صفحات الكتاب.

ويقدم المنهج صورًا لبعض الظواهر الطبيعية والاجتماعية تساعد المتعلم على فهم هذه الظواهر من خلال قراءتها والتعرف عليها وتحليلها والتعليق عليها؛ وهي تأتي بأبعاد كثيرة واضحة، ولذلك تشغل عددًا كبيرًا من الصفحات وهي على درجة بالغة من الأهمية.

وأضاف الوزير: في ضوء ما تقدم نخلص إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تشكل جزءًا من سلسلة تطوير لمناهج تعليمية بنيت على ما قبلها وسيبنى عليها ما بعدها ولذا لا يمكننا التخفيف من محتوى المناهج؛ ضمانًا لتحقيق كل مخرجات التعلم المستهدفة.

أما بالنسبة إلى عدد الدروس فهو يتناسب مع عدد الحصص للمقرر الواحد وبالطبع فإن ظروف جائحة كورونا قد أثرت على مدة العام الدراسي وهو ما تجدر معه الإشارة إلى ما أعلنته الوزارة من أن بنية المناهج تتم في ضوء الظروف القياسية للعام الدراسي. كما أكدت الوزارة أنه استجابة للظروف الحالية فإن الطلاب لن يتم اختبارهم إلا في ما درسوه بالفعل من المنهج، وهو أمر تتم متابعته بصفة مستمرة مع السادة مديري عموم تنمية المواد الدراسية والمديريات التعليمية وفي ضوء ذلك تؤخذ القرارات بشأن عمليات التقييم.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن هذه الإجابات من جانب الوزير ينقصها موضوع إتاحة التدريب من أجل استيعاب التغيير الحادث في المناهج؛ حيث لم تتم الإشارة إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد، وهو أمر مهم جدًّا لانضباط المنظومة، لافتًا إلى أنه ستتم المتابعة والرقابة على ما تم ذكره في رد وزير التربية والتعليم.