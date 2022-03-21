نادي النيابة الإدارية: فتح باب الترشح للانتخابات 25 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، على أن تجرى الانتخابات 10 يونيو المقبل.

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، إنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارًا من 25 مارس الجاري وحتى 31 مارس من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدًا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعد عن الذين اكتمل عطائهم و5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، وب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة.