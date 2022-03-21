ضبط 5.6 مليون جنيه في حملات على تجار العملة بـ6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة؛ لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (الأقصر – كفر الشيخ -الإسكندرية – الدقهلية – بور سعيد -الجيزة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهمين؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 5 مليون و653 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.