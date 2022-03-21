ضبط هارب من أحكام قضائية بالحبس 42 سنة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص هارب من أحكام بالحبس أكثر من 42 سنة بالقليوبية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) مطلوب التنفيذ عليه في 54 حكم قضائي في قضايا "محاجر" بلغت مدة الحبس فيها أكثر من 42 سنة حبس بالتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة متعددي الأحكام لتحقيق الارتقاء بمعدلات تنفيذ الأحكام.