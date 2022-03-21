بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي في الدقهلية، تخصص في سرقة السيارات.

تلقي قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 4 وقائع من بينهم الواقعة محل البلاغ بدائرة القسم، وأرشدوا عن عدد 3 سيارات مستولى عليها - جهاز لاب توب من داخل سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.