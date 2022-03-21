"قتله وهو نايم" .. إحالة أوراق المتهم بقتل شخص لسرقته في دار السلام للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم في قتل شخص ليلاً وسرقة ممتلكاته، لفضيلة مفتي الجمهورية لإخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية جنايات دار السلام، أن المتهم "م.ع" 27 سنة، مقيم في منطقة مصر القديمة، قتل المجني عليه "عماد، ج" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة حجر، وما أن أيقن استغراق المجني عليه في ثبات عميق، الا ووجه إليه عدة ضربات بالإدارة المشار إليها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قام بجريمته تسهيلاً للقيام بجنحة أخري ارتبطت بها في نفس ذات الزمان والمكان، وهي سرقة ممتلكات المجني عليه ليلاً، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه، وهو عدم حمل المجني عليه أي من المبالغ المالية، واحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص "حجر".