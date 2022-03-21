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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 5.5

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلو جرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الجزر بـ6 جنيهات.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ20 جنيها.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12.5 جنيه.

فاصوليا بـ 28 جنيها

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها

‏‎- البسلة بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها

‏‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.

- برتقال بسرة بـ7 جنيهات.

- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

- الفراولة بـ13 جنيها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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