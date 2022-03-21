شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والطماطم 5.5 والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 11 جنيها.
- الجزر بـ6 جنيهات.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.
- الليمون بـ 12.5 جنيه.
فاصوليا بـ 28 جنيها
- بلح بارحى بـ34 جنيها
- البسلة بـ12 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
- يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
- برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ13 جنيها.