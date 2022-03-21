شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة توافق على صرف مكافأة شهرين عن كل سنة خدمة للعاملين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار موافقة هيئة النقل العام بالقاهرة، على التزامها بصرف مكافأة نهاية الخدمـة للعـاملين بها مـن صـندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين والتى تعادل مرتب شهرين عـن كـل سـنة خدمة فعلية بحد أقصى (36) سـنة الــ (72) شـهر علـى مرتبـات العـاملين الأساسـية

وجاء القارار وفقًا لقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذا الكتاب الـدورى الـصادر مـن وزارة الماليـة رقم 55 لسنة 2015 ومنشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016 والتى تنص علـى الـصرف على أساس الأجر الأساسى للعامل فى 2015/6/30 ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات .

وأكد اللواء رزق على، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة أن القرار صدر بناء على المذكرة رقم 14 لسنة 2022 بجلسة مجلس الإدارة رقم 4 لسنة 2022 ، المنعقدة بتاريخ 2022/3/3 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 55 لسنة 2015.