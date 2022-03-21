شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سلمان الدولية تحتفل بالذكرى الـ33 لعودة طابا لأحضان الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية تقريرًا حول احتفال الجامعة بالذكرى 33 لعودة طابا لأحضان الوطن بعد المعركة الدبلوماسية والتحكيم الدولي الذي تلى تنفيذ بنود معاهدة السلام وانتصار أكتوبر 1973، وذلك بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الاحتفال حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الأسبق، ولفيف من كبار رجال الصحافة والإعلام ورجال الأعمال، والعديد من الشخصيات الهامة بالمحافظة.

وفى كلمته، قام محافظ جنوب سيناء بإلقاء الضوء على أهمية ذكرى عودة طابا لأحضان الوطن، مؤكدًا على الجهود المضنية التي قامت بها القوات المسلحة والقيادة المصرية لاستعادة سيناء الحبيبة ثم الجهود الدبلوماسية لاستعادة طابا.

ومن جانبه، ألقى اللواء سمير فرج محاضرة عامة عن وضع مصر الإستراتيجي والمخاطر والتهديدات التي واجهتها وما زالت تواجهها، وكيفية تعامل القيادة السياسية مع تلك التهديدات؛ للحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به مصر، مؤكدًا على أهمية الوعي القومي وعدم الاستجابة للشائعات المغرضة التي تستهدف قلقلة الاستقرار والأمان الذي ينعم به وطننا الحبيب.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية محاضرة عن الدروس المستفادة من المعركة الدبلوماسية لاستعادة طابا ألقاها الدكتور مفيد شهاب الذي أكد خلالها أنه ما ضاع حق ورائه مطالب، وأن المعالجة بالأسلوب العلمي هو السبيل الوحيد لحل المشكلات، كما أكد على الاهتمام بالاستعانة بالخبراء والمختصين كل في مجاله، والاهتمام بتحضير الوثائق والتقارير والمذكرات.

وعبر الطلاب الحاضرين لفعاليات الاحتفالية وما شهدتها من محاضرات عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الهام والاستفادة من تلك المحاضرات، حيث طالب بعضهم بضرورة استمرار المحاضرات التوعوية لطلاب الجامعة بكافة فروعها، وطالب آخرون بضرورة تنظيم رحلة طلابية لزيارة مدينة طابا تحت إشراف الجامعة.