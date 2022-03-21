شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: موجة باردة غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء، تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر بسبب الأجواء شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة، وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 05 .