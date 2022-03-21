من 50 قرشًا إلى جنيه.. الحكومة تحدد سعر بيع الخبز الحر (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، سعر الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.