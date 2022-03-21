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شكرا لقرائتكم خبر عن من 50 قرشًا إلى جنيه.. الحكومة تحدد سعر بيع الخبز الحر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، سعر الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.
سعر بيع الخبز المميز 72%:
رغيف 45 جراما : 50 قرشا
رغيف 65 جراما : 75 قرشا
رغيف 90 جراما : جنيه واحد
كيلو الخبز معبأ: 11.5 جنيه
سعر بيع الخبز الفينو:
رغيف 40 جراما : 50 قرشا
رغيف 60 جراما : 75 قرشا
رغيف 80 جراما : جنيه واحد
- العمل بالقرار لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب
- إلزام الأفران ومنافذ البيع بإعلان الأسعار بأماكن ظاهرة للمستهلكين
- معاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه