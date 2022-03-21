شكرا لقرائتكم خبر عن لو انت من متوسطى الدخل.. إزاى تحجز شقة سكن مصر فى 16 خطوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو انت من متوسطى الدخل وعايز تحجز شقة سكن مصر ..فى هذه السطور ومن خلال خطوات محددة هنساعدك فى اختيار شقة العمر فى دقائق قليلة ..

1ـ ادخل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من خلال الرابط " https://nch.shmff.gov.".

2- اختار مشروع سكن مصر

3- حدد الوحدة والمساحة التى ترغب فى حجزها .

2ـ حدد المدينة التى ترغب فى السكن بها .

3ـ احرص علي أن يكون معك إيصال مقدم الحجز وذلك لإرفاقه مرة أخرى عند الحجز.

4ـ قم بكتابة البيانات مرة أخرى واختيار المدينة التى ترغب في الحجز بها والمحافظة واسم المشروع.

5ـ قم بإرفاق صورة من إيصال مقدم الحجز مرة أخرى علي الموقع .

6ـ اختار الوحدة والمساحة سريعا وبعدها اضغط علي زر الاختيار لتظهر أمامك رسالة التخصيص .

7ـ المدن المتاح بها مشروع سكن مصر هى "أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" – الشروق".

8ـ لأول مرة يتم تقسيط وحدات مشروع سكن مصر على 30 عاما.

9- الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

10-نظام الفائدة يتراوح ما بين 3 % و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.

11- تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز.

12ـ تم تخصيص يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

13- لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر.

14- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

15- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنة عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

16- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.