صحيفتان كويتيتان تبرزان تصريحات الرئيس السيسى لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية

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القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، كما اهتمت الصحف الكويتية بتأكيد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبى، وحرص الدولة المصرية على أمن وسلامة واستقرار لبنان.

في صحيفة "الجريدة"الكويتية، وتحت عنوان "السيسي: حزمة إجراءات لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المصريين"، نقلت الصحيفة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وفي صحيفة "الأنباء" الكويتية وتحت عنوان " السيسي يوجه بحزمة إجراءات للتخفيف عن المواطنين"، قالت الصحيفة إنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجه الرئيس بحزمة إجراءات للتخفيف عن المواطنين.

وفي سياق آخر، أبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

