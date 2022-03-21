مصر للطيران تعلن عن أسعار تذاكر عمرة شهر رمضان

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لشهر رمضان والذى ستبدأ أولى رحلاته فى الـ 2 من أبريل المقبل.

وتبدأ أسعار تذاكر طيران برامج العمرة لشهر رمضان من 6 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، على أن يتم تشغيل الرحلات من مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطارى جدة والمدينة المنورة .

وقالت الشركة فى خطابها الموجة لشركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران عمرة شهر رمضان تبدأ من 6 الآف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع، على أن تكون العودة متاحة أمام كافة المعتمرين باستثناء أيام 28 و 29 و 30 من شهر رمضان والأول من شوال.

وأضافت الشركة، أنه تم تطرح تذاكر بأسعار 10 آلاف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع وتكون العودة خلال يومى 28 رمضان أو الأول من شوال، وتذاكر أخرى بأسعار 12 ألف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع والعودة يوم 30 رمضان، وأخيرًا طرح تذاكر بأسعار 15 الف جنيه للسفر فى جميع أيام الأسبوع أيضا والعودة يوم 29 رمضان.