شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحذر طلاب الثانوية المتأخرين عن تسليم استمارة الامتحان.. اليوم آخر موعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت بعض المدارس على طلاب الثانوية العامة بأن اليوم الإثنين، آخر موعد لتسليم استمارة التقدم للامتحانات، حيث حذرت المدارس الطلاب المتأخرين عن تسليم الاستمارة بتحمل المسئولية فى عدم دخول الامتحان أو التحويل إلى طالب منازل فى حالة ما إذا قام الطالب بتسجيلها قبل يوم 7 أبريل المقبل كآخر موعد لتسليم استمارات طلاب المنازل للمدارس.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.



وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 أعوام، دخول الامتحان لعامين بالإضافة إلى آخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.



وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.