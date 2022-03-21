شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تدعو أعضائها للاطلاع على ميزانيات 3 أعوام لبحثها بالجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن نشر كافة تفاصيل ميزانيات النقابة العامة للأطباء عن أعوام 2018 ‘2019‘ 2020، على موقع النقابة، موضحا أن تلك الميزانيات سيتم طرحها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس 2022، بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأشار القاضى، فى بيان، إلى أن جائحة كورونا وقرار رئيس الوزراء بخصوص الاجتماعات العامة أثناء الجائحة لم تمكن النقابة من عقد الجمعيات العمومية العامين الماضيين، وناشد الأطباء الاطلاع على تلك الميزانيات ودراستها وحضور الجمعية العمومية لمناقشتها وإبداء أية استفسارات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالى وأمين عام النقابة العامة للأطباء بالجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة 42 شارع القصر العيني الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة 25 مارس 2022، ويتم تسجيل الحضور بدء من الساعة العاشرة صباحاً، ويذكر أنها الدعوة الثانية للانعقاد بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور فى الموعد الأول 11 مارس الجارى.