شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول بناء الشخصية وتأهيل الطلاب للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "القيادة والتبعية"، وذلك بالتعاون مع اﻹدارة العامة لرعاية الشباب ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن ااجتماعي بالجامعات، والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية ومنسق الجامعة مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وحضور الورشة هشام عزت منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، محمد محمود القريشي مسئول الحماية والتمكين بالوحدة، وشيماء محمد مسئول التوعية بالوحدة، وقد تم تنفيذها علي ورشتي عمل وهدفت ورش العمل إلي إكساب الطلاب المعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا قادرين على بناء شخصياتهم القيادية وتأهيلهم ﻹدارة شئون حياتهم بكفاءة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تضمنت ورشة العمل الحديث عن مفهوم القيادة والتبعية، والفرق ما بين القيادة واﻹدارة، متي يصبح الشخص قائداً ومتى يكون إداري، أهمية بناء الشخصية وخاصة للطلاب في مرحلة الجامعة، التعرف على سبل اكتشاف القائد الفعال، التعرف علي ماهية التبعية وأساليب التدخل في المواقف المتنوعة مع القائد، التعرف على مهارات القيادة الفعالة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة دائما على رفع وعي الطلاب من خلال عقد الندوات وورش العمل التي تصقل خبرات الطلاب بقضايا الوطن، فبهم يستمد منهم الطاقة والقوة وبهم يتم تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

أوضحت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية جهود الدولة في دعم وبناء شخصية الطالب الجامعي حتى يتم تشكيل شخصية قوية وفعالة لبناء مجتمع سليم، وأيضاً ركزت على دور وزارة التضامن الاجتماعي وما تقدمه من برامج تنموية ترفع من وعي الطالب الجامعي وبرامج أخري تحقق عملية التمكين الاقتصادي للعاملين بالجامعة والطلاب .

وحاضر في ورشة العمل خلال الورشة اﻷولي الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية اﻷداب جامعة حلوان، وفي الورشة الثانية الدكتور باسم يوسف أستاذ التنظيم الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.