شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بشأن وضع أسئلة امتحانات الدبلومات وتسليمها للمطبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية استعداداً لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022، بشأن وضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للفني الصناعي، وتسليمها للمطبعة السرية، حيث وجهت الوزارة مديرى التعليم الفنى بضرورة التنبيه علي جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة لتسليم الإمتحانات لجميع التخصصات طبقا ًللمواعيد الموحدة.

وطالبت الوزارة، الموجهون بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الثامنة صباحاً، كما حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الإمتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية بداية من الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية والأربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية والخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات، والسبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية والأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية والإثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو والثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات و الاربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية، و الخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية، والسبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية.