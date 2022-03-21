شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بشأن وضع أسئلة امتحانات الدبلومات وتسليمها للمطبعة والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت الوزارة، الموجهون بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الثامنة صباحاً، كما حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الإمتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية بداية من الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية والأربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية والخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات، والسبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية والأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية والإثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو والثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات و الاربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية، و الخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية، والسبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية.