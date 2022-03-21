شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستقبل سفير جورجيا بالقاهرة لبحث التعاون العلمي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ميخائيل تيجيشفيلي القائم بأعمال سفير جورجيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على ما تتسم به العلاقات المصرية الجورجيا من خصوصية تاريخية، وحرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون العلمي المُشترك، بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما أكد الدكتورعبد الغفار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الجورجيين الدراسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلًا عن توفير أفضل مُناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، خلال فترة دراستهم بمصر.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، بشأن تبادل الطلاب والاعتراف بالشهادات، حيث استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الضوابط والشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات للاعتراف بالجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه الكامل على مصلحة الطلاب.

ومن جانبه، أعرب سفير جورجيا بالقاهرة عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.