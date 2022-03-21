شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفيزياء التدريبى على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت المدارس الثانوى لطلاب الصف الأول الثانوي العام، أداء الامتحان التدريبى فى مادة الفيزياء لتدريبهم على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية.

فيما أكدت الوزارة، أنه تم إتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

وأوضحت الوزارة، أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجاري الانتهاء من تدريبهم، فضلاً عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.

وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و 22 مارس الجاري، في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.