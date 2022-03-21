شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى يطلق حملة "صيام رمضان صحة وعبادة" لتقديم النصائح الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للبحوث، أنه انطلاقا من أهمية التوعية والتثقيف كأهداف أساسية للتنمية المجتمعية المستدامة، ومع النشاط البارز للجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، تم إطلاق حملة التوعية الغذائية والصحية تحت إشراف وإعداد و تنسيق الدكتورة منال محمد رمضان رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة السابق ورئيس وحدة التجفيف بالرذاذ والكبسلة الدقيقة بالمركز، وبمشاركة فريق عمل مميز من الأساتذة والباحثين من مختلف معاهد المركز القومي للبحوث.

وأوضح المركز القومى للبحوث، أن انطلاق سلسلة من المقالات التوعوية الأسبوعية على مدار شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك لتقديم توعية غذائية وصحية من المتخصصين مباشرة لكل أفراد المجتمع .

وأشار المركز القومى للبحوث، إلى أن أهداف الحملة خدمة المجتمع بخبرات المركز القومى للبحوث المتراكمة من خلال علماء و بحاث المركز القومى حيث يعتبر بيت خبرة فى فروع العلم المختلفة و لتحقيق توعية شاملة و متكاملة لمزيد من الترابط و التشابك ما بين أعضاء هيئة البحوث و معاونيهم و بين المعاهد المختلفة مما يعود على المجتمع بمنظومة توعوية شاملة كمخرج بحثي تطبيقي حقيقي نافع للمجتمع بشكل مباشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، وخدمة فئات المجتمع ونقل الخبرات والمعلومات بشكل تطبيقي والتوسع في نشر ثقافة الغذاء الصحي الاقتصادي بأبسط الإمكانيات المتاحة واستثمار نتائج البحث العلمى وتأكيد دوره فى تحقيق التوعية بكل ما هو جديد في مجال الغذاء والكساء والصحة العامة. ولفت المركز القومى للبحوث، إلى أن من أهداف الحملة التوعوية ايضا استثمار شهر الصوم لتحفيز المجتمع على الوصول لصحة أفضل وقوة مناعية أعلى بتغذية صحية بسيطة ومحلية من خير أرضنا، وتهدف الحملة لتوعية طلاب المدارس والجامعات بطرق تحسين الذاكرة والتركيز مع ساعات الصيام الطويلة من خلال أغذية محلية صحية محفزة لخلايا المخ ، وتوعية أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الحالات الخاصة من السيدات المرضعات والحوامل بطرق الحفاظ على سلامتهم خلال شهر الصيام من خلال نتائج ابحاث طبية و تغذوية تطبيقية، وتسعى الحملة خلال شهر الصوم إلى تقديم روشتة غذائية و صحية مجانية لكل فئات المجتمع و توعية أفراده و تثقيفهم بكل جديد من خلال نتائج ابحاث ورسائل ومشاريع المركزالتطبيقية .

ويشارك في حملة التنمية المجتمعية من خلال التوعية الإعلامية:

1 - الدكتورة منال محمد رمضان رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة السابق و رئيس وحدة التجفيف بالرذاذ و الكبسلة الدقيقة بالمركز القومي للبحوث

2- الدكتورة عفاف عزت استاذ ورئيس قسم التغذية الاسبق بمعهد بحوث الصناعات الغذائية و التغذية بالمركز القومي.

3- الدكتور قدري زكي غانم استاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث.

4- الدكتورة ولاء سعد أستاذ مساعد و استشا ي طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث.

5- الدكتورة علا أبو المعاطي باحث بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث .

6- الدكتور أحمد إسماعيل استاذ الاحياء المائية معهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث.

7- الدكتور السيد أبو الفتوح استاذ النباتات الطبية و رئيس شعبة الصناعات الصيدلية و الدوائية الاسبق و رئيس الفريق البحثى لموسوعة النباتات الطبية .

8- الدكتورة انجي محمود قسم مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومي للبحوث.

9- الدكتور صبري محفوظ استاذ النباتات العطرية ورئيس وحدة عصر الزيوت بالمركز القومي للبحوث .

10- الدكتور طارق نور الدين أستاذ مساعد بحوث الالبان معهد بحوث الصناعات الغذائية و التغذية بالمركز القومي

11- الدكتور عادل جبر استاذ الزيوت الغذائية معهد بحوث الصناعات الغذائية و التغذية بالمركز القومي

12- الدكتورة آيات فرغلي باحث بقسم الزيوت و الدهون بالمركز

13- الدكتورة سعاد النجار استاذ مساعد الانتاج الحيواني معهد بحوث الزراعية و البيولوجية بالمركز القومي للبحوث

14- الدكتورة هاجر فريد باحث بقسم التغذية بالمركز

15- الدكتورة إيمان الحجاز باحث وخبير التغذية بالمركز القومي للبحوث

16- الدكتورة مي عامر استاذ مساعد سموم و ملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث

17- الدكتورة رشا صلاح استاذ مساعد بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث

18- الدكتور كريم فودة استاذ مساعد التغذية بالمركز القومي للبحوث

19- الدكتورة مروة حنفي استاذ الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث

20- الدكتورة هدى سمير استاذ مساعد بحوث الالبان بالمركز القومي للبحوث

21- الدكتور حسن زكي محمد استاذ الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية

22- الدكتور زكريا فوزي استاذ البحوث الزراعية و البيولوجية بالمركز القومي للبحوث