شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 1218 شهادة مهارة ورخصة مزاولة المهنة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1183 شاباً ، منهم 16 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2769 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية باستخراج 536 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 682 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 58 شكوى عمالية، تم تسوية 7 منها ودياً ، وتحويل 40 شكوى منها للقضاء ، وتبقي 11 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4650 عاملا .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 313 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 29 محضر للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 71 عاملاً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 12 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 61 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 143 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.