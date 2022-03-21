شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مارس.. جامعة حلوان تطلق فعاليات تنفيذ برنامج جامعة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جامعة حلوان يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 بافتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتعد هذه المشاركة الأولى لجامعة حلوان فى برنامج جامعة الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبمشاركة 100 طفل، وأولياء أمورهم .

وتعد جامعة الطفل هى إحدى آليات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذى تبنته كمشروع قومى فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمي، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين فى مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

ويكون نظام الدراسة هو الدراسة فى الجامعات لمدة 6 سنوات كل سنة لمدة 10 أيام وذلك خلال أجازة نصف العام والعطلة الصيفية، وكذلك أيام الجمعة والسبت (حتى لا يؤثر على المدارس)، وتعد السنتين الأولى والثانية سنوات تمهيدية، يتم تدريس 7 مقررات فى كل منها، وبعد استكمال السنتين الأولى والثانية يتأهل الطالب للدراسة فى الكليات لمدة 4 سنوات .

تستهدف جامعة الطفل الأطفال من سن 9 سنوات حتى 15 سنة، بدون شروط خاصة بالمجموع أو الدرجات أو التفوق فى مادة معينة، وذلك إيمانًا من القائمين على البرنامج من أن مثل هذه الضوابط قد تدفع بعض الموهوبين إلى السير فى مسار خاطئ، وبناءً على ذلك يتم منح فرصة لكل الراغبين فى التقدم ويتم الاختيار بأسبقية التقدم، حيث لا يتم عقد امتحان للأطفال، ولكنهم فقط يخضعون لبعض الأسئلة بهدف تحديد مستواهم، ولكن بالنهاية كل طفل لديه شغف بالعلوم لديه فرصة للالتحاق.

وتقام فعاليات افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 فى تمام الساعه العاشرة صباحا بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة حلوان.