شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: استسلام أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا أغلبهم قيادات بالجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن استسلام أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا في ضواحي كييف أغلبهم قيادات بالجيش، حسبما ذكر موقع العربية فى شريط عاجل.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها قصفت منشأة عسكرية بصواريخ مجنحة في ضواحي ريفنا شمالي غرب أوكرانيا، حسبما ذكر موقع العربية فى شريط عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنها قضت على أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوميين الأوكرانيين في روفينسك.