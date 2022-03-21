وزارة القوى العاملة تعلن عن توفير 6431 فرصة عمل برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجارى فى النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 17 محافظة هى : القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والجيزة، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وبنى سويف، والبحر الأحمر .

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 4 مدير مطعم، ومدير تسويق، ومدير مبيعات، ومدير جودة، و 50 مندوب توزيع، ومدير مالى، و 13 مندوب مبيعات، و 10 مهندس كهرباء، و 5 مهندس ميكانيكا، و 15 فنى كهرباء، و 20 فنى ميكانيكا، و 5 إدارى، و25 خدمة عملاء، و 2 أخصائى مشتريات، و5 مدخل بيانات، ومصمم مواقع، و 10 مضيف، و 33 فرد أمن منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، و 80 شيف مشويات وحار وشرقى، و17 مساعد شيف، و 20 مراسل بنكى، و 20 مراسل محافظ، و 24 سائق مهنى، و 10 سائق نقل ثقيل، و 10 اسيتوارد، و 50 جزار، و 85 عامل مخازن، و 120 عامل إنتاج، و210 عامل تجميع، و 20 فنى لحام، و 10 براد إسطمبات، و 11 مراقب جودة، و 30 عامل تشغيل ماكينات، و 3 عامل زراعى، و 10 عامل سنجر، و 10 عامل أوفر، و10 عامل اورليه، و 10 عامل كوع، و 10 عامل زراير، و 10 عامل جودة، و 10 مساعد ويتر، و 5 هوست، و 15 عضو فريق، و فنى صيانة، و 8 مراقب عمال .

وتابع الوزير قائلا : أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 3 مهندس كهربائى، ومهندس ميكانيكا باور، ومهندس مدنى، و 6 كيميائى، و 2 محاسب، ومدير تسويق، و 6 أخصائى سلامة وصحة مهنية، و 2 صيدلى، و 5 مندوب مبيعات، و70 منسقة ميدانية، و أخصائى طبى او تمريض، و 314 عامل إنتاج، و 15 عامل 5 %، و 5 جوكر، و 15 عامل جينز، و عامل تدريب، و 5 فنى طباعة، و55 فنى صباغة، و 3 فنى استيوارد، و 65 فنى تجهيز، و 10 عامل عادى، و 796 فرد امن براتب 3600 جنيه، و 2 فنى كهرباء، و 17 فنى دهان سيارات، و 5 فنى تجميع سيارات، و 56 فنى لحام، و 4 فنى برادة، و 41 خراط، و6 سائق، و 20 فنى ديكور، و 25 فنى سمكرة، ومراقب جودة، و 3 أمين مخزن، و مشرف مدنى، ومدخل بيانات، و 4 مشرف إنتاج غزل، و براد اسطمبات، و 6 عامل خدمات، و فنى 2N2، وسائق كلارك، وعامل تشطيب، و 20 فنى صيانة، و 12 فنى نجارة، و 20 عامل مكابس .

وفى الغربية مطلوب 10 ممرضين، و 6 عامل عادى، و 10 عامل أوفر، و 2 عامل تطريز، و 5 عامل خياطة، و 3 عامل تعبئة وتغليف، و10 عمال صباغة، و 10 عمال طباعة، و 5 عمال سنجر، و 5 عامل نسيج، و 5 عامل أرضية، و 5 مخصص .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 4 مدرسة لغة إنجليزية، و3 مدرس رياضيات، و4 مشرفات باص، ومدرسة مكتبة، ومحاسب خزينة، ومهندس إنتاج، و350 فرد أمن، و 20 عامل إنتاج، و 5 عامل تشطيب، وكهربائى سيلسيون، وفنى غلاية، و 4 عاملة نظافة .

وفى الجيزة و الإسكندرية مطلوب: 50 مندوب تسويق خارجى براتب 3500 جنيه مع عمولات، و40 عامل تشطيب، و10 عامل ماكينة، و 30 عامل إنتاج، و 5 فنى كهرباء، و 20 عامل حياكة، و 20 مشرف أمن، و 245 فرد أمن، و 5 عاملة نظافة .

وفى البحيرة وبنى سويف : 25 مسئول ائتمان، و 4 مهندس كهرباء، و 7 فنى صيانة، و 30 عامل إنتاج، و 5 عامل تحضير، و 4 سائق درجة ثانية، و 2 عمال مخازن، و 5 عامل نظافة 5 %، و90 خدمة عملاء، و 17 خدمة عملاء 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية تمثلت فى : 400 وسيط تأميني، و 3 كاشير، و 2 عامل ممرات، و 5 عامل إنتاج، و 4 عامل خدمات، و3 عامل رص وتحميل لاستيفاء نسبة 5 % .