بعد قليل.. اجتماع مهم للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكانت الحكومة قررت صباح اليوم الاثنين تحديد سعر رغيف الخبز الحر بالنسبة للخبز المميز والفينو.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراما.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكررا "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

كما رفع البنك المركزي اليوم الاثنين، سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي ليصبح سعر الفائدة 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض.

ويعد هذا القرار، هو أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو 2017.