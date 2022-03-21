الأطباء تدعو أعضائها للاطلاع على الميزانيات لمناقشتها بالجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أبوبكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق، نشر كافة تفاصيل ميزانيات النقابة العامة للأطباء عن أعوام 2018 ‘2019‘2020 على موقع النقابة.

وأضاف القاضي، في بيان اليوم، أن تلك الميزانيات سيتم طرحها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأشار القاضي إلى أن جاءحة كورونا و قرار رئيس الوزراء بخصوص الاجتماعات العامة أثناء الجاءحة لم تمكن النقابة من عقد الجمعيات العمومية العامين السابقين.

وناشد القاضي الأطباء الإطلاع على تلك الميزانيات و دراستها و حضور الجمعية العمومية لمناقشتها و إبداء أية استفسارات‘ مشيرا إلى أنه سيتم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و المراقب المالي و أمين عام النقابة العامة للأطباء بالجمعية العمومية.

تعقد الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة 42 شارع القصر العيني الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة 25 مارس و يتم تسجيل الحضور بدء من الساعة العاشرة صباحاً ‘و يذكر أنها الدعوة الثانية للانعقاد بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور في الموعد الأول 11مارس الجاري

تقرير مراقب الحسابات والقوائم الماليه لسنه 2018

تقرير مراقب الحسابات والقوائم الماليه لسنه 2019

تقرير مراقب الحسابات والقوائم الماليه لسنه 2020