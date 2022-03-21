تصل إلى 4 درجات.. الأرصاد: عودة الأمطار وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من اليوم الاثنين 21 مارس 2022 إلى السبت 26 مارس 2022، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

الاثنين 21 مارس 2022:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة: على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط للرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

اعتبارًا من الثلاثاء 22 مارس 2022:

انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد يقيم تتراوح من (2 :4) درجة مئوية.

الثلاثاء 22 مارس 2022:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الأربعاء 23 مارس إلى الجمعة 25 مارس 2022

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 26 مارس 2022

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح: على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.