شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول أول دفعة من القطارات المكيفة الإسبانية الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية اليوم الاثنين، حيث تضم أول دفعة 13عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار.

وصفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفيه و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث تشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 6 التي ستوردها شركة تالجو تضم 90 عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفيه، وأن هذه العربات صناعة إسبانية تصنعها شركة تالجو بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.