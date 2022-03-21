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جدول امتحان شهرى نوفمبر ومارس للصف الرابع الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات شهرى فبراير ومارس الجارى لطلاب الصف الرابع الابتدائى:

 

ـ يبدأ الامتحان يوم 2  أبريل المقبل.

 

ـ يؤدى التلاميذ يوم 2 أبريل امتحان العربى والدين.

 

ـ الأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية.

 

ـ الإثنين 4 أبريل فى الدراسات وict.

 

ـ 5 أبريل فى اللغة الإنجليزية.

 

ـ يوم 6 أبريل فى الرياضيات.

 

ـ عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا.

 

ـ تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

 

ـ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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