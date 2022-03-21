شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان شهرى نوفمبر ومارس للصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول اختبارات شهرى فبراير ومارس الجارى لطلاب الصف الرابع الابتدائى:
ـ يبدأ الامتحان يوم 2 أبريل المقبل.
ـ يؤدى التلاميذ يوم 2 أبريل امتحان العربى والدين.
ـ الأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية.
ـ الإثنين 4 أبريل فى الدراسات وict.
ـ 5 أبريل فى اللغة الإنجليزية.
ـ يوم 6 أبريل فى الرياضيات.
ـ عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا.
ـ تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.
ـ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.