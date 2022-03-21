شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة صحة الفم والأسنان بـ6 محافظات وعلاجها بالمجان × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة "صحة الفم والأسنان"، بـ6 محافظات، كمرحلة أولى، للكشف عن أمراض الفم واللثة وعلاجها "بالمجان".

”الخليج 365” يستعرض في تحليل معلوماتي تفاصيل الحملة في نقاط محددة:

١- تم إطلاق المبادرة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية كمرحلة أولى.

٢- المبادرة تهدف إلى فحص وعلاج أمراض الفم واللثة لكل الفئات العمرية وفقاً لأحدث بروتوكولات العلاج وبتطبيق نظام الإحالة.

٣-يتم تقديم خدمات الفحص والكشف الأولي بالوحدات الصحية أو من خلال سيارات قوافل الأسنان المتنقلة.

٤- إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

٥-يتم توفير فريق طبي مكون من طبيب وممرض ومسجل بيانات بجميع الوحدات الأولية التابعة للمبادرة، لتسجيل بيانات المريض وحالته الصحية وربطها بقاعدة بيانات متكاملة ومترابطة اليكترونياً بمستشفيات الإحالة.

٦- يتم تسليم المريض كارت متابعة للتوجه به إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية المتقدمة والمطلوبة بالمجان.

٧- المبادرة تتضمن رفع الوعي بصحة الفم والأسنان وسلوكيات الحياة الفردية، حيث يتم عقد ندوات توعوية بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة حول طرق الوقاية من أمراض الفم ومعالجتها في المراحل المبكرة.