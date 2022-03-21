شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخبز الفينو.. 50 قرشا للرغيف وزن 40 جراما.. و75 قرشا الـ60 جراما.. وجنيه واحد لـ80 جراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سعر الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وحددت الحكومة سعر بيع الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو)، الذي تراوح سعره من 50 لـ100 قرش للرغيف الواحد.

وتشمل الغرامة من يخفي أسعار الخبز الحر، المقرة لمدة ثلاثة أشهر، معلنا عن ضرورة وضع الأسعار في أماكن ظاهرة بالمحلات والمخابز، وسط رقابة صارمة لمنع التلاعب بالأسعار، ومعاقبة من يخالف القرار أو أي من بنوده.

القرارات والعقوبات الجديدة جاءت طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب.

وفرضت الحكومة غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه ولا تقل عن مائة ألف جنيه على المتلاعبين بالأسعار التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، وتشمل العقوبة من يخالف الأسعار الجديدة.